Lançamento do programa Emprega Juv, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 20/07/2021 14:53 | Atualizado 20/07/2021 16:16

Rio - O prefeito Eduardo Paes e o secretário da Juventude, Salvino Oliveira, lançaram, nesta terça-feira, 20, o Emprega Juv, programa que vai promover a inclusão profissional e a emancipação de jovens cariocas em situação de vulnerabilidade social. O Emprega Juv terá por base dois projetos também apresentados em cerimônia realizada na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio: “Fala, Juventude!” e “Papo de Futuro”. Ambos vão contribuir para a efetivação do direito ao trabalho, à profissionalização e à renda. A meta da pasta é atender 20 mil jovens em quatro anos.

Cerca de 20% da população de 15 a 29 anos na cidade do Rio não estuda e nem trabalha, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, 2º trimestre de 2019, IBGE. O Emprega Juv reúne projetos, ações e parcerias diretas de orientação profissional, oferta de oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho, além de encaminhamento para vagas de emprego e de Jovem Aprendiz.

"Não é um momento simples, mas a gente vai aos poucos recuperar a confiança na nossa cidade. Precisamos acreditar na juventude e no Rio de Janeiro. É um lugar muito especial, uma cidade com muito potencial e vai voltar a dar certo", disse o prefeito, durante o evento na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.

Também lançados nesta terça-feira, o “Fala, Juventude!” e o “Papo de Futuro” fazem parte do Emprega Juv, amparados pelo Estatuto da Juventude, que começam a funcionar em outubro. A expectativa é que somente os dois projetos impactem 10.400 jovens em quatro anos.

"O Emprega Juv é um programa muito ousado, de empregabilidade para a juventude. A gente sabe que o Rio passou por um momento muito delicado, precisa renascer de várias formas. Uma delas é a empregabilidade e isso passa, necessariamente, pela juventude. Essa é a importância desse programa, qualificar uma mão de obra para profissões do futuro, ligadas a outra dinâmica pós-pandêmica", afirmou o secretário Salvino Oliveira.

Os participantes dessas iniciativas ainda vão receber um auxílio remunerado, com valor a ser definido. As atividades serão oferecidas em todas as Áreas de Planejamento (AP) da cidade, na busca por atingir as regiões de maior vulnerabilidade. O Emprega Juv está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), relacionados a educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura.

Papo de Futuro

O projeto Papo de Futuro vai oferecer aos jovens cariocas de 14 a 24 anos ferramentas e conhecimentos que contribuam para sua inserção no mundo do trabalho, possibilitando a identificação de atividades ou profissões compatíveis com suas aptidões e interesses. São ciclos formativos de 25h de carga horária mediados por equipe composta de educador, psicólogo e assistente social.

Os ciclos vão trazer noções essenciais de autoconhecimento para auxiliar no reconhecimento de suas habilidades e competências, visão de futuro/plano de ação, finanças e gerenciamento socioemocional. As diretrizes do projeto são: acesso à educação e trabalho e renda; cidadania e direitos da Juventude; e qualificação e capacitação profissional.

Fala, Juventude!

Já o Fala, Juventude! vai promover oficinas temáticas nos eixos de audiovisual, arte, cultura e saúde estimulando o desenvolvimento dessas capacidades para facilitar a inserção de jovens de 15 a 29 anos nestas áreas profissionais. Incentivará o olhar para as atividades que já acontecem nas favelas e zonas periféricas da cidade, trazendo referências para contribuir e potencializar as habilidades artísticas e comunicativas da juventude.

Serão realizados cinco encontros presenciais, denominados oficinas, diariamente, totalizando 20 horas semanais, criando em cada edição um ciclo de oficinas de duração total de uma semana. Serão contemplados 40 territórios prioritários com o projeto Fala Juventude.

Juventude e emprego

Dados mais recentes do IBGE na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do 1º trimestre de 2020 apontam que 152 mil jovens cariocas com idade entre 14 e 24 anos estavam desempregados. A taxa de desocupação entre os jovens de 14 a 17 anos foi de 61,8% e a de jovens entre 18 e 24 anos é de 32,6% na mesma pesquisa. Esses números refletem a pressão e a dificuldade do início da vida profissional dos jovens, cenário que afeta de maneira ainda mais acentuada a juventude negra e periférica.

Por isso, ampliar as oportunidades da juventude carioca, garantindo as ferramentas necessárias para a sua emancipação é uma tarefa urgente que a JUVRio assume como prioridade a fim de mudar o quadro de desemprego que se agrava por meio da promoção de instrumentos e políticas públicas intersetoriais voltadas às temáticas de empregabilidade, geração de renda e acesso à educação e à qualificação profissional.

Calendário do programa

Julho: evento para organizações da sociedade civil conhecerem o programa;

Agosto: lançamento do edital para escolha de organização da sociedade civil que executará os projetos Fala Juventude e Papo de Futuro;

Setembro: Seleção da organização da sociedade civil executora;

Outubro: Início dos projetos.