A Universidade Iguaçu/RJ abre as inscrições para o seu Vestibular Social.Divulgação/UNIG

Publicado 21/07/2021 16:53 | Atualizado 21/07/2021 17:18

A Universidade Iguaçu/RJ (UNIG) abriu as inscrições para o seu Vestibular Social. O programa de caráter inclusivo visa beneficiar jovens e adultos de baixa renda que desejam ingressar no Ensino Superior.

Serão mais de 500 bolsas de estudo com 100% de desconto durante toda a graduação. No campus de Nova Iguaçu, serão oferecidas 420 vagas, sendo 80 para o curso de Biologia, 80 para Pedagogia, 80 para Logística, 100 para Recursos Humanos e 80 para Estética. Já no campus de Itaperuna, serão 90 vagas ofertadas para o curso de Engenharia de Produção.

