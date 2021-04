Tom Veiga Arquivo Pessoal

Por *Jorge Barbosa

Publicado 07/04/2021 15:48 | Atualizado 07/04/2021 15:49

Rio - Uma fonte ouvida sob condição de anonimato pelo DIA, que teve acesso ao laudo pericial feito pela Polícia Civil após a morte de Tom Veiga, disse que o exame atesta cabalmente que a morte não foi produzida por veneno. "O laudo atestou cabalmente na necropsia que não houve identificação de nenhum veneno. Essa informação que circulou sobre a suspeita não é verdadeira e não há possibilidade do ator ter sido envenenado", disse a fonte. Na terça (06), circularam notícias na imprensa de que a família teria interesse em exumar o corpo por suspeitar que a morte do ator pudesse ter sido provocada por envenenamento. A segunda ex-esposa, Alessandra Veiga, negou publicamente a intenção no mesmo dia.



Até o momento, nenhum familiar entrou em contato com a Polícia Civil solicitando a exumação do corpo.

Morte de Tom Veiga



Tom Veiga morreu no dia 1 de novembro vítima de um AVC. O eterno intérprete do Louro José revelou a um amigo e para sua segunda ex-esposa, Alessandra Veiga, ter sido agredido na noite de 7 de setembro pela sua terceira e até então atual companheira, Cybelle Hermínio.



Em um novo desdobramento do caso, Veiga ensaiava uma reconciliação com a segunda ex-exposa, Alessandra Veiga, com quem foi casado por 12 anos. Em mensagens de texto e fotos, ele relatou o episódio de agressão em que foi vítima e disse, na época, que estava se sentindo "um lixo e humilhado". Ele pediu que o acontecimento não fosse divulgado por ninguém.



No testamento válido até o momento, a ex-mulher Cybelle Hermínio tem direito a 50% dos bens deixados e cada um dos quatro filhos do intérprete do Louro José ficaram com 12,5%. A colunista de O DIA Fábia Oliveira publicou uma reportagem revelando que a família de Veiga tem a intenção de anular o documento e retirar os direitos de herança da Cybelle.



Entenda como aconteceu o episódio de agressão



A discussão com Cybelle teria acontecido na hora do almoço, motivada por uma ordem que ele deu ao filho de Cybelle, que insistia em almoçar dentro da piscina, segundo Tom. Diante da negativa do marido, Cybelle fez a vontade do filho mesmo assim, contou o ator.



Os dois teriam ficado em um clima ruim, e após uma tentativa de diálogo frustrada, ele ofereceu uma taça de vinho para Cybelle, que recusou. Em seguida, foi iniciada uma discussão e ela derrubou Tom da cadeira, agredindo o intérprete e batendo sua cabeça no chão por várias vezes enquanto xingava o ator.

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes