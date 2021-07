Serasa e Descomplica oferecem curso gratuito de gestão financeira - Divulgação

Publicado 26/07/2021 13:29

A Serasa e o Descomplica, primeira EdTech brasileira a ingressar no mercado de ensino superior, uniram forças para ajudar os brasileiros a melhorarem a relação com o dinheiro e criaram a segunda edição do curso "Trilha Financeira". Com uma linguagem acessível, 100% online, o curso é ministrado por influenciadores e especialistas no assunto e conta com três módulos inéditos sobre fraudes, crédito e sonhos de consumo, além de outros temas como orçamento, produtos financeiros, dívidas e renda.

A gerente de marketing da Serasa, Nathalia Dirani, destaca que o conteúdo foi atualizado para refletir a realidade que temos hoje e, assim, facilitar o acesso a todos que estejam interessados. "A falta de conhecimento sobre educação financeira ainda é uma das causas que levam as pessoas ao endividamento. Por isso, o curso é indicado para todos, tem uma linguagem acessível e descomplicada e tem como objetivo ajudar de forma efetiva o brasileiro no seu dia a dia a organizar a sua vida financeira", explica.

Confira alguns dos nomes quem lideram essa jornada rumo à educação financeira:

- Mirna Borges, dona do canal "Economirna" com mais de um milhão de inscritos no Youtube;

- Nathaly Dias, conhecida como Blogueira da Baixa Renda;

- Patrícia Lages, autora do best-seller "Bolsa-Blindada";

- Nathália Rodrigues, conhecida como Nath Finanças;

- Vitor Coff del Rey, headhunter da Ponte para Pretos;

- William Ribeiro, dono do canal "Dinheiro Com Você";

Oferecido gratuitamente e com conteúdo inédito, as aulas podem ser assistidas on-line ou off-line no celular, computador ou tablet. Ao concluir o aprendizado, o Descomplica emite um certificado de curso básico de finanças. Mais informações podem ser encontradas no site: https://www.serasa.com.br/ensina/dicas/curso-trilha-financeira/

"Temos a missão de ajudar na democratização do ensino, torná-lo mais acessível a quem busca uma mudança de vida por meio da educação", diz Marco Fisbhen, CEO do Descomplica. "Por isso enxergamos muito valor nessa parceria com a Serasa. Ter uma educação financeira de qualidade é um passo fundamental para uma vida mais organizada como um todo".