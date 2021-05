Caio João Cotta

Por iG

Publicado 17/05/2021 16:08 | Atualizado 17/05/2021 16:21

Caio Afiune, que participou do "BBB 21", divulgou nesta segunda-feira (17) uma publicidade que fez junto ao Serasa. O fazendeiro aproveitou a fama de caloteiro que conquistou durante sua estadia no programa da Globo para, é claro, ganhar um dinheirinho extra.



fotogaleria

Publicidade

No vídeo publicado no Instagram, Caio recebe uma carta do Serasa. Tenso, ele abre o envelope e, depois, baixa o aplicativo da empresa para regularizar suas dívidas.