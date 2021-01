Caio e Rodolffo no BBB 21 Reprodução

Publicado 29/01/2021 10:31 | Atualizado 29/01/2021 10:31

Rio - O jeito do bronco de Caio até tinha tudo para levá-lo ao posto de vilão da 21ª edição do 'BBB'. Mas, por enquanto, o fazendeiro, que já é um dos queridinhos do público, tem sido elogiado até pelos "jeitinhos" que dá. Em conversa com Rodolffo, cantor sertanejo - que curiosamente ganha dinheiro com a reprodução de suas músicas -, Caio revelou que usa um aplicativo para baixar músicas gratuitamente e não ter que pagar por elas.

No Twitter, espectadores do programa reproduziram o diálogo dos brothers. "Mas pra que? Baixa nos próprio aplicativo, Spotify, Youtube...", disse Rodolffo, sendo replicado pelo amigo. "Uai, mas ai eu tenho que pagar, esse é de graça", completou. Nas redes sociais, fãs do fazendeiro usaram um meme para dizer que esse comportamento representa mais o Brasil do que futebol.