Acidente aconteceu entre carros e um caminhãoFoto: Reprodução

Publicado 27/07/2021 21:48 | Atualizado 28/07/2021 10:29

Rio - Três pessoas morreram e duas ficaram feridas, na noite desta terça-feira, em um acidente na Avenida Brasil. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas mulheres e um homem foram encontrados mortos no local e um casal foi encaminhado para o hospital.

Duas mulheres, que não tiveram a identidade divulgada, e um homem, identificado como Genitom G. Araújo, de 37 anos, morreram no acidente. Bryan de Souza, de 25 anos, e Cláudia Machado, de 30, ficaram feridos e foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Bryan foi atendido e recebeu alta médica nesta quarta ; Cláudia foi transferida para o Salgado Filho, no Méier, e tem quadro estável.

Acidente na Avenida Brasil deixou três mortos e dois feridos

O quartel do Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h05 para a ocorrência, que aconteceu na altura da Vila Kennedy, sentido Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. As informações iniciais apontam que o acidente foi uma batida envolvendo carros e um caminhão. A dinâmica do caso ainda não foi informada.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que os carros envolvidos nos acidentes ficaram completamente destruídos por causa da batida. Na via, há diversos detritos que caíram dos veículos. O acidente causou a derrubada de um poste e faltou luz na região. A energia foi restabelecida pela Light às 23h.



Acidente na Avenida Brasil deixou três mortos e dois feridos

Por causa do acidente, a pista central no sentido Campo Grande ficou interditada até o fim da noite.

ATUALIZAÇÃO AV. BRASIL | VILA KENNEDY: VIA TOTALMENTE LIBERADA após acidente entre quatro carros e caminhão interditar a via, no sentido Santa Cruz, na altura de Bangu.#viasexpressas https://t.co/iPnZLhlu8X — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 28, 2021

