Publicado 26/07/2021 09:51 | Atualizado 26/07/2021 10:02

Rio - Jojo Todynho se envolveu em um acidente de trânsito na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo. De acordo com a assessoria da cantora, Jojo estava de carona no carro da nutricionista Renata Branco e não sofreu nenhum ferimento.

Jojo e Renata estavam em uma Mercedes branca. Elas estavam paradas no sinal quando foram atingidas na traseira. A nutricionista foi atendida no Hospital Vitória, também na Barra, mas já está em casa. Nos Stories de Jojo, é possível vê-la no carro da nutricionista antes do acidente.