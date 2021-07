Anitta participa de show do Harmonia do Samba - Reprodução/Instagram

Rio - Com maior cobertura vacinal nos Estados Unidos, os shows já estão de volta por lá. Neste fim de semana, o Grupo Harmonia do Samba cantou em Miami e contou com a presença de Anitta, que vive no país desde o ano passado para investir na carreira internacional.

Anitta não perdeu a oportunidade de subir ao palco e rebolar com sucessos do grupo. Ela ainda cantou 'Tic Nervoso' e 'Comando' com Xanddy como mostrou em suas redes sociais. Fãs também registraram o dueto inesperado.