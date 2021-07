Anitta e Lary Bottino - Reprodução DA Internet

Anitta e Lary BottinoReprodução DA Internet

Publicado 22/07/2021 05:00 | Atualizado 22/07/2021 07:07

A coluna procurou a influenciadora Lary Bottino para esclarecer o afastamento dela e de sua então grande amiga Anitta. Lary chegou a morar alguns meses na casa da cantora durante a pandemia e até viajou para a Europa com ela. Mas nesta semana Anitta fez uma limpa em seu Instagram e excluiu de sua lista de amizades alguns nomes, entre eles, o de Lary. A influencer confirma o fim da amizade, mas prefere não abrir o motivo que provocou o afastamento das duas.

"Aconteceram algumas coisas. Tivemos divergência de opiniões. Tem pessoas que toleram algumas coisas e outras não. Antes de qualquer relação, seja de amizade ou não, cada um tem um jeito, defeitos e qualidades. Defeitos que às vezes o outro não tolera. E tudo bem. A gente tem que normalizar o fim dos ciclos de amizades, porque eles se fecham. Ela foi importante pra mim e eu acho que fui importante pra ela também. Mas a gente se afastou. Achei esse unfollow desnecessário, porque eu acho que não precisa disso, mas cada um reage de uma forma. disse Lary.



Publicidade

fotogaleria

A influenciadora é muito amiga de Gui Araújo, ex-namorado de Anitta, que também recebeu unfollow da Poderosa, por sinal. O rapaz costuma aparecer muito no Instagram de Lary. Perguntada se há possibilidade de reatar a amizade com Anitta, Lary garante que não. "Eu falei com ela há pouco tempo, mas é isso, os ciclos se fecham. Quem tem que estar na nossa vida está. Eu não vou insistir em quem não quer mais estar na minha vida. Eu fui amiga da Larissa, mas aconteceram coisas e a gente desfez a amizade, assim como já desfiz a amizade com um monte de gente. E não é desfazer amizade se odiando, é só o fim de uma intimidade, uma não estar mais presente na vida da outra. A gente viveu uma coisa muito intensa, num momento muito intenso. Estávamos sempre juntas… Então eu acho que isso sobrecarregou um pouco a nossa amizade, porque tudo que é demais estraga. Mas nada disso muda quem ela é nem quem eu sou. Ela continua brilhante e com uma carreira incrível e eu continuo em busca dos meus sonhos baseada no que acredito", finaliza.