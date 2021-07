Maurício Meirelles e Gui Araújo - Divulgação

Publicado 19/07/2021 05:00

O influenciador digital Gui Araújo abriu o jogo sobre a relação intensa vivida com a cantora Anitta. "Não namorei com ela, eu casei no outro dia", afirma ele em entrevista à Mauricio Meirelles na RedeTV!. O casal assumiu o romance em meados de maio do último ano e eles passaram parte da quarentena juntos. "Com esse cancelamento ninguém podia sair de casa. Exame vai, exame vem, quando você via a pessoa, não podia mais largá-la", diz ele, que morou com a carioca por cerca de quatro meses.



No bate-papo com o apresentador do 'Foi Mau', que irá no ar nesta segunda-feira (19), o antigo participante do 'De Férias com Ex' revela ter trocado nudes com Anitta. "Mandei e mandou né", declara ele, que comentou ainda a tatuagem íntima da cantora. "Se eu vi, não me recordo".



Apesar de já ter enviado fotos sensuais, Gui Araújo confessa não ser adepto da prática por ter receio das imagens caírem na internet. "Não mando, porque eu sou muito tatuado. Se vazar alguma coisinha ali [todo mundo reconhece]. Tenho esse receio há muito tempo".