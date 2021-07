Rayanne Morais - Reprodução Instagram

Publicado 19/07/2021 05:00

Rayanne Morais está fora do elenco da segunda temporada da novela 'Topíssima', da Record. A atriz, que deu vida a uma policial na primeira trama de Cristianne Fridman, foi vetada da nova produção. A artista viu seu nome voltar à mídia recentemente, após seu ex-namorado, o também ator Douglas Sampaio, ser inocentado no processo de ameaça de morte e agressão que Rayanne moveu contra ele.

Além de ter sua honra manchada, Douglas, que foi campeão de 'A Fazenda', perdeu tudo depois de investir em uma plantação a pedido da ex e uma praga acabar com o negócio. Rayanne também ganhou do ex um carro de R$ 90 mil pouco antes de acusá-lo por tais crimes. Hoje, Douglas Sampaio anda de ônibus e sequer casa própria. Ele deixou de conseguir novos trabalhos por conta da falsa denúncia de Rayanne.