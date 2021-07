Pyong - Reprodução

Publicado 19/07/2021 21:34 | Atualizado 20/07/2021 15:22

Parece que Pyong Lee está em maus lençóis. Depois de negar traição dentro o reality ' A Ilha', da RecordTV, o participante aparece na chamada da nova atração deitado com uma mulher na cama. Pior: Logo em seguida, o vídeo fala sobre...traição.

Vale lembrar que há duas semanas pipocaram boatos de que ilusionista e hipnólogo teve um affair com a colega de confinamento e ex-BBB Antonella Avelaneda. Pyong negou a traição jurando que resistiu aos encantos da argentina para a mulher Sammy Lee. A influenciadora foi para as redes sociais defender o marido e xingou Antonella de 'piranha' nos stories do Instagram. A confusão repercutiu e Antonella avisou que ia processar Sammy pelas ofensas divulgadas.

Pyong Lee aparece na cama com participante em chamada de 'A Ilha' pic.twitter.com/lwgzGsGjxG — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) July 20, 2021