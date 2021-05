Por O Dia

Publicado 21/05/2021 01:07 | Atualizado 21/05/2021 01:12

Nesta quinta-feira (20), três casais disputavam a permanência no "Power Couple Brasil 5", reality da RecordTV. A dupla Fernanda Medrado e DJ Claytão receberam menos votos do público para se manter no jogo (23,40%) e deixaram a competição. Com isso, retornaram para a casa os casais Bibi e Pimpolho (preferidos pelo público, com 45,78%) e Márcia Fellipe e Rod Bala (30,82%).Chamou a atenção em especial o retorno de Márcia e Rod, que causou incômodo e constrangimento em dois casais declaradamente rivais dos forrozeiros: Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, com quem teve sérios atritos na noite de quarta-feira (19) , e MC Mirella e Dynho Alves.Na Web, a "torta de climão" repercutiu imediatamente. Confira!