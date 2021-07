Enzo Celulari - Reprodução Internet

Enzo CelulariReprodução Internet

Publicado 20/07/2021 08:46 | Atualizado 20/07/2021 10:22

Separado de Bruna Marquezine, Enzo Celulari andou interagindo com alguns de seus seguidores que costumam comentar sobre o fim do relacionamento deles com a atriz. Em um deles, que o filho de Claudia Raia curtiu, inclusive, uma internauta chama Neymar Jr de 'Babaca Junior'.

fotogaleria

Publicidade

"Enzo, a Bruna Marquezine gosta é de você. Ela não gosta mais do Babaca Junior. Só que foi conturbado pra ela o passado. Acho que ela foi na festa atrás de você, não do Babaca Junior. Estão fazendo confusão. Ela descobriu que gosta de verdade de você. Espero que não seja tarde. É uma boa garota, um pouco confusa, mas não tem má índole. Se não fosse tão orgulhosa já teria te confessado isso. Mas ela vai poder esperar. Que Deus abençoe o caminho dos dois. Gosto dos dois, torço e espero que sejam felizes, de coração", escreveu a fã, que teve seu comentário curtido por Enzo.

A festa citada pela seguidora de Enzo é aquela promovida pelo empresário Gabriel David, amigo de Enzo, após a final da Copa América, no Rio. Bruna teria ido ao evento e acabou esbarrando com Neymar, enquanto o jogador estava com outra mulher.

Publicidade