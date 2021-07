Valquíria Nascimento e Deolane Bezerra - Reprodução de internet

Publicado 20/07/2021 07:20 | Atualizado 20/07/2021 07:20

Pelo jeito, a paz voltou a reinar na família de MC Kevin. Valquíria Nascimento, mãe do cantor, publicou uma foto em seu Instagram ao lado de Deolane Bezerra, viúva do filho. Na legenda da imagem, ela escreveu: "No fim o amor fala mas alto eu te amo sua chata. Sogra é assim... briga mas ama pra sempre. Te amo muito".

Deolane respondeu: "Que Deus nos proteja", seguido de um emoji de coração.