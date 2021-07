Carlinhos Brown - Globo/João Miguel Jr

Publicado 20/07/2021 05:00

Nesta edição do ‘The Voice Kids’, Carlinhos Brown cunhou o bordão “brincou”. A cada apresentação bem- sucedida, o músico pergunta se o candidato ‘brincou’ e a partir da resposta dele, repete uníssono o “brincou” com os outros técnicos. A farra faz lembrar que apesar do sonhos de muitos participantes e de suas famílias estarem em jogo a cada rodada do programa, é muito importante se divertir durante a competição. A partir de 1º de agosto, a TV Globo começa a exibir a fase das batalhas, em que cada time se apresenta com três candidatos e só um deles é escolhido por seu técnico para a próxima fase.