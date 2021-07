Jojo Todynho - Reprodução

Publicado 20/07/2021 05:00

Jojo Todynho está curtindo a vida e suas amigas mais próximas viraram as companheiras inseparáveis. No último final de semana, a cantora e mais quatro mulheres foram vistas na Ginkery Gastrobar, em Jacarepaguá. Jojo pediu a mesa mais reservada do lugar, que já segue os protocolos de segurança com a capacidade reduzida a fim de evitar aglomeração, para tentar passar despercebida no lugar, mas não conseguiu. Simpática, a campeã de ‘A Fazenda 12’, sorriu para os frequentadores e até conversou com algumas pessoas, mas evitou tirar fotos e explicou a importância de se manter o distanciamento social. Uma conhecida da coluna viu e contou que o quarteto brindou a boa fase da vida da cantora, o sucesso do talk show ‘Jojo Nove e Meia’, e, de quebra, ainda pediu ao universo a segunda temporada da atração no Multishow.