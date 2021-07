Chico Garcia - Reprodução de internet

Publicado 20/07/2021 07:12

Na noite de segunda-feira (19), Mila Alves, mulher do jornalista Chico Garcia, de 39 anos, informou que o marido foi internado na UTI por conta da Covid-19. No último dia 13, Chico, que trabalha na Band, havia postado um vídeo para falar que havia positivado: "Aviso aos amigos! Pessoal, testei positivo pra Covid-19, por isso estou afastado das minhas atividades na Band. Estou isolado das meninas, com sintomas leves. Agora é paciência e esperar pela recuperação. Se cuidem tá?", relatou na época. Mas o quadro se agravou e ele foi hospitalizado.

"Amigos, como o Chico está passando pelo auge da doença, está na UTI para um melhor acompanhamento. Ele está acordado e o quadro é estável. Ele está precisando de pouco oxigênio para manter uma boa saturação. Segue fazendo fisioterapia respiratória, o que está ajudando muito", publicou Mila em seu Instagram.



E ela completou, pedindo orações: "Só está muito cansado. Não há previsão. Seguimos aguardando a regressão da doença. Agradeço as orações e boas energias. Com certeza estão fazendo a diferença".