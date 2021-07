Pyong Lee e Hadson no 'BBB20' - Reprodução/TV Globo

Publicado 20/07/2021 08:22 | Atualizado 20/07/2021 10:20

Após o teaser do reality 'A Ilha', da Record TV, que resultou no fim do casamento de Pyong e Sammy Lee, o ex-BBB Hadson Nery, que participou do 'BBB 20' junto com Pyong, foi até as redes sociais para alfinetar o influencer ilusionista e sobrou até para as amigas que o rapaz fez no confinamento do reality da Globo.

"Tem que chamar as fadas de Taubaté de novo pra salvar o mágico. Quero ver a seletividade de novo em ação, não vale se esconder. Grandão, sem medo. Falei, tô leve", escreveu Nery, se referindo a Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Gizelly Bicalho, Marcela Mc Gowan e Thelminha Assis, que ficaram amigas de Pyong no confinamento do 'BBB' e o defenderam em algumas situações dentro do programa.