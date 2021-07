Teaser de 'Ilha Record' dá spoiller de barraco entre Nadja Pessoa e Mirella Santos - Reprodução internet

Teaser de 'Ilha Record' dá spoiller de barraco entre Nadja Pessoa e Mirella SantosReprodução internet

Publicado 20/07/2021 09:07 | Atualizado 20/07/2021 10:54

Os teasers do reality 'Ilha Record', divulgados pela emissora, vêm dando o que falar. Em uma das imagens, é possível ver a prévia de um barraco que promete render assunto na internet. A discussão em questão é entre as participantes Nadja Pessoa e Mirella Santos (uma das gêmeas que cantam com Mc Loma), que chama a ex-mulher do cantor D'Black de 'fingida'. "Tu é falsa, fingida e sínica", diz Mirella, que recebe deboche de Nadja: 'Beijos", diz a ex-Fazenda para a colega de confinamento.

Outro trecho divulgado pela Record que tem dado o que falar é o momento de descanso dos participantes Pyong Lee e Antonella Avellaneda, que aparecem dormindo juntos na mesma cama em clima de intimidade. Após a divulgação das imagens, a influenciadora Sammy Lee, mãe do filho de Pyong, anunciou o fim de seu casamento com o influencer.

Publicidade

A 'Ilha Record' estreia na próxima segunda-feira, às 22h45, na Record TV.