Publicado 20/07/2021 08:31 | Atualizado 20/07/2021 10:21

Participante da 'Ilha dos Famosos', da Record, Antonella Avellaneda começou a responder alguns de seus seguidores no Instagram que a criticaram por estar em meio ao fim do casamento de Pyong e Sammy Lee. Após teaser do programa divulgado pela Record, no qual Pyong e Antonella aparecem dormindo na mesma cama em clima de intimidade, Sammy Lee, mãe do filho do influenciador, colocou um ponto final na relação. Antonella, por sua vez, demonstrou não estar arrependida do que fez no confinamento da atração, mesmo diante das críticas e de ser taxada como 'amante'.

fotogaleria

"Eu não tenho que me preocupar com ninguém, amor. Desculpa", escreveu ela em resposta a um seguidor que a questionou se ela estava feliz por acabar com o casamento de Sammy. "Vai pra reality, vai aprontar. Se não, fica em casa", disse Antonella a outro internauta que pediu explicações sobre o que rolou no confinamento. "Eu não falei nada. Você está me julgando por uma coisa que você não sabe", disse a loura a outra seguidora que ressaltou que Antonella sabia que Pyong era casado quando se envolveu com ele.