Publicado 15/07/2021

Esta coluna de apenas seis leitores descobriu mais uma cotada que está em negociação já avançada com a produção de elenco de 'A Fazenda', da Record TV. Eliminada na primeira semana do 'BBB 21', a ex-BBB Kerline está conversando com a emissora e, pelo andar da carruagem, em breve deve assinar contrato para participar da próxima edição do reality. A cearense ganhou destaque na internet no pós-BBB e se tornou queridinha dos internautas.

A Record também estava de olho em outro ex-BBB: Felipe Prior. Mas nós descobrimos que o arquiteto, que é objeto de desejo da emissora para se confinar na atração rural desde que deixou o 'BBB 20', acabou declinando o convite, para a tristeza do público.



Nós também já adiantamos uma das primeiras contratações do reality: Tati Quebra Barraco. A funkeira já assinou com a Record e deve causar na temporada deste ano. Além dela, outros cotados que seguem negociando com o principal reality da emissora evangélica são: o ex-BBB e ex-No Limite, Bil Araújo; Maria Júlia Mazalli, atual namorada do ex-Fazenda Lipe Ribeiro; a ex-namorada do Lipe, Yá Burihan; o ex-'De férias com o ex', Rico Melquiades; o DJ Jesus Luz, que inclusive já havia sido convidado para participar do reality 'A Ilha', mas declinou do convite; o assistente de palco de Celso Portiolli, Luiz Paulo Arashiro e o influenciador Ney Lima.



Com apresentação de Adriane Galisteu, 'A Fazenda' edição 2021 tem sua estreia prevista para o dia 14 de setembro.