Nat Guareschi acaba de lançar sua nova música e esse trabalho tem uma participação especial: de Rappin´Hood. O artista foi convidado pela também autora da canção chamada 'Cansadita'. "É uma letra que nasceu de uma junção de sentimentos pandêmicos. Insatisfações, revoltas, exaustão, estafa mental e física e cansaço generalizado. Acredito que todos ou quase todos tenham vivido durante essa fase global momentos de angústias e exaustão. De dias ruins seguidos por dias piores. De já acordar cansada, cansada de tudo; de um (des)governo, de abismos de desigualdade social, de perder pessoas, perder esperança e perder tempo sem poder viver a vida. Tudo isso batido no liquidificador com todos os outros sentimentos dentro de mim, minhas relações, minhas vontades, minhas ironias e sempre, aquela pitadinha de humor para não perder o costume de rir depois de chorar”, explica.

Nat diz que melodicamente, 'Cansadita' traz referências latinas e pitadas de brega e funk e contou que a escolha de Rappin´Hood como parceiro veio em um sonho, onde apareceu um rapper fazendo uma inserção na música. “Eu acordei animada! Contei para o diretor e ele me perguntou se podia mostrar meu som para um amigo do rap. Eu disse que podia antes de perguntar quem era o amigo. Quando ele me disse que era o Rappin’ Hood, as pernas até bambearam! Ele mostrou, o Rappin curtiu e o feat surgiu! Foi o sonho concretizado mais rápido da história da minha vida. E o melhor é que a realidade superou o sonho. O Rappin é um artista muito respeitado por todos pela sua história de vida e sua obra. Sou muito grata por ele ter me abraçado nesse feat e acrescentado tanto na minha arte. O momento que ele entra e o peso que ele traz para a cena é absurdo! A maneira como ele encaixou seus versos na música trazendo o universo dele para o meu foi incrível!”, emociona-se.