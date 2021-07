Iverson alegou inocência e disse ter sido vítima de uma chantagem - Reprodução

Publicado 14/07/2021 17:35 | Atualizado 14/07/2021 18:36

O Dj Ivis foi preso no início da tarde desta quarta-feira (14) por agressões contra a ex-mulher Pamella Holanda após a divulgação dos vídeos da violência no último domingo (11). O governador do Ceará,Camilo Santana confirmou a prisão do artista por meio das redes sociais.

"Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido", publicou Camilo.

O DJ Ivis foi preso na casa da família em Aquiraz, no Ceará. Ele já chegou na delegacia e não quis falar com os repórteres.

A arquiteta e mãe de uma menina de nove meses denunciou o DJ após publicar vídeos em que leva chutes, socos e puxões de cabelo durante uma briga do casal. Ela chegou a registrar um Boletim de Ocorrência no dia3 de julho contra o produtor musical na delegacia da cidade de Eusébio, na Grande Fortaleza. O caso ganhou repercussão nacional e Pamella vai ser submetida a um novo exame de corpo de delito a fim de que a polícia determina a gravidade das lesões sofridas após as agressões.







