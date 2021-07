Nando Cunha em 'Gênesis' - Divulgação

Publicado 15/07/2021

Para a atual e última fase da novela 'Gênesis', que aborda a história de José do Egito, a Record investe em valorização da beleza negra. Para compor os personagens do palácio e harém do faraó Shesi, vivido pelo ator Fernando Pavão, a emissora tem buscado atores e atrizes negros e que tenham expressão para atuar no núcleo, que já consta o consagrado ator Nando Cunha na pele do personagem Pentepheres, um vilão ambicioso e inescrupuloso. Também integram o mesmo núcleo os atores Isabel Fillardis e Val Perré, que interpretará Potifar.



Para a preparadora de elenco, Núbia Coelho, é muito gratificante. "Quando soube que na última fase de Gênesis teríamos um harém de negras fiquei muito feliz. Nada mais atual que a valorização da beleza negra. Nesse grupo escalado temos mulheres que são referência e algumas são influencers com muitos seguidores na Internet exatamente por mostrarem ao mundo como elas são lindas. No elenco temos Bea Lopes, Érika Moraes, Fernanda Elisa, Giovanna Barta e Morgana Bernabucci. Sortudo o nosso Faraó, que aliás muito bem representado pelo Fernando Pavão", diz a profissional.