Rennan da Penha - Divulgação

Rennan da PenhaDivulgação

F FABIA OLIVEIRA

Publicado 15/07/2021 05:00

Rennan da Penha, conhecido como DJ e produtor de funk, faz a sua estreia como cantor em um feat inédito com Anitta. A faixa'SexToU' foi lançada hoje, dia do aniversário de 27 anos do funkeiro. O single ainda conta com um clipe, que será lançado no dia 16, e brinca com o universo dos jogos de realidade virtual ao trazer Anitta como 'Cam Girl'. "Fiquei muito feliz quando a Anitta fez o convite para lançar a música ao lado dela e, ao mesmo tempo, não esperava por isso. É muita responsabilidade lançar algo com ela. Acelerei um pouco o ritmo e fui para o 170 bpm, o que deu um suingue a mais para a música, quase um pagode", diz o agora cantor.