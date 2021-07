Mari Matarazzo e Matheus Yurley - Reprodução

Publicado 15/07/2021 05:00 | Atualizado 15/07/2021 08:18

Um dos casais queridinhos do 'Power Couple 5', Matheus Yurley e Mariana Matarazzo estão envolvidos em uma polêmica. Tudo por conta de uma 'trollagem' que a youtuber fez antes de entrar no reality e publicou no seu canal. Mari pegou uma cueca para provocar ciúmes no companheiro, que ficou revoltado ao ver a peça íntima no carro.

Não Consigo acreditar que ele seja influenciador vídeo de maustratos de animais e agora isso?! Sinceramente, isso não é brincadeira, isso é MACHISMO e pode até ser agressão! Milhares de mulheres são chamadas de "Piranhas" e são agredidas fisicamente e verbalmente. #PowerCouple pic.twitter.com/9C0FMQdUIR — Adms daPuta (@AdmsDaputa) July 13, 2021

Nas imagens, Matheus grita, xinga e faz ameaças de 'socar' a namorada até descobrir o nome do 'outro'. Depois de um tempo, Mari revela que era uma 'brincadeira' e, na época, muitos internautas criticaram o rapaz nos comentários. O vídeo foi agora resgatado e Matheus foi atacado mais uma vez e chamado de machista.

A coluna procurou a assessoria do casal, que informou que esse vídeo tem oito anos e que Matheus, hoje, repudia as atitudes. "O conteúdo é, de fato, preocupante e repudiável. Matheus, como alguém que entrou na internet muito cedo, já errou diversas vezes. Nessa em questão, ele chegou a pedir desculpas assim que seus seguidores mostraram que ele estava errado e que aquele foi um acontecido sério e não poderia mais ser repetido de forma alguma nem repercutido de maneira irresponsável", diz a nota enviada à coluna.