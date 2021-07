Elba Ramalho - Lucas Menezes / Divulgação

Sete pessoas de uma família que alugou a casa de Elba Ramalho em Trancoso, na Bahia, para passar uma temporada no paradisíaco lugar, foram assaltadas dentro do imóvel, na madrugada desta quinta-feira (15). Seis homens encapuzados entraram na casa armados e renderam a família, que estava com duas crianças no momento da invasão. Os criminosos levaram joias, uma caminhonete SW4, telefones celulares e uma pouca quantia de dinheiro em espécie.

O 8º Batalhão de polícia local foi acionado e todas as vítimas passam bem, apesar do susto. Procurada, a assessoria de Elba Ramalho confirma o assalto. "A casa da Elba está alugada. Não sabemos maiores informações. As autoridades já estão tomando as devidas providências. Elba lamenta o ocorrido, mas pelo que sabemos todos estão bem", informa a assessoria da cantora.