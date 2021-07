Samara Felippo usa capa de chuva para abraçar as filhas com Covid-19 - Reprodução de internet

F FABIA OLIVEIRA

Publicado 15/07/2021 06:42 | Atualizado 15/07/2021 06:56

Na noite de quarta-feira (14), Samara Felippo usou seu perfil no Instagram para mostrar como conseguiu abraçar suas filhas Alicia, de 12 anos, e Lara, de 8, que estão com Covid-19. A atriz vestiu uma capa de chuva de plástico e colocou um par de luvas descartáveis para se proteger do vírus durante o chamego. "Ai que emoção! Nunca pensei que uma capa de chuva G fosse me fazer tão feliz. Colei com fita crepe uma luva descartável de plástico e deixei o capuz da capa para frente. Fiquei com a minha (máscara) Pff2 e elas também. Pedi que abraçassem do peito pra baixo. Depois, retirei tudo com muito cuidado e deixei caducando. Recomendo fortemente para quem precisa desse abraço!”, disse Samara.

Samara afirmou ter ficado muito emocionada: "Chorei copiosamente do meio pro final, mas meu telefone estava sem memória e parou de gravar. Depois, abracei Alicia e ficamos ali revezando abraços de amor, cumplicidade, solidão, parceria e acolhimento. Pena que não consigo ainda sentir o cheirinho delas". A atriz explicou que comprou dez capas de chuva e combinou de repetir o abraço diariamente com as meninas. “Amanhã faço todo o processo e os abraços completos. Só quis emanar um pouco dessa esperança e amor pra quem tá precisando!!! Cuidem-se! Usem máscara!”, concluiu.

