Publicado 15/07/2021 17:01 | Atualizado 15/07/2021 18:55

"Ladrão de vacina de merda!", disparou Fábio Porchat ao postar fotos de sua vacinação nesta quinta-feira (15). O apresentador reforçou a sua posição contrária ao presidente Jair Bolsonaro ao receber a dose do imunizante em um posto da Zona Sul do Rio. "Só [com] todo mundo vacinando é que a gente vai conseguir acabar com essa pandemia. Hoje chegou a minha vez! Dos dias mais importantes da minha vida", começou Porchat de 38 anos.

"Triste por todos aqueles que não tiveram tempo de ter essa oportunidade. Triste pelo meu amigo Paulo O Dia Gustavo. Revoltado por esse governo que fez de tudo para que o número de mortos e infectados aumentasse. E ainda faz. Tomem a vacina! E também a segunda dose! Façam a sua parte! Viva o SUS! Viva o Brasil! Viva, Bolsonaro, porque eu quero voce vivinho pra te ver preso! Ladrão de vacina de merda!", completou.

