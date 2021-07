Claudia Rodrigues é vacinada contra a covid-19 em São Paulo - Ag. News

F FABIA OLIVEIRA

Publicado 15/07/2021 17:50 | Atualizado 15/07/2021 18:54

Empresária e assessora de Claudia Rodrigues, Adriana Bonato fez um desabafo sobre o estado de saúde da atriz, que vai tomar nesta sexta-feira (16) a dose da medicação Ocrevus, que auxilia no tratamento de seis em seis meses da esclerose múltipla. Segundo Bonato, Claudia Rodrigues corre risco de vida.

"Nós tivemos que interromper o tratamento para a Claudia poder tomar a vacina da Pfizer por conta dos da Covid-19, já que ela tem a imunidade baixa do transplante e da própria doença. A gente optou a interromper o Ocrevus, para ela tomar as vacinas e ter um intervalo de três meses para que não acontecesse nenhum risco. Infelizmente, depois de alguns exames, ficou constatado que ela está tendo um aviso de um provável surto por não estar tomando a medicação da esclerose múltipla. A qualquer momento, ela pode ter um suro e como a gente não quer que isso acontece. Se acontecer , se ela tiver novo surto, as consequências podem ser trágicas. A medicação chega amanhã e ela vai tomar o Ocrevus", disse Bonato que ainda pediu orações para que nada de grave aconteça durante o procedimento.

Adriana também resolveu fazer uma denúncia. "Eu descobri que no protocolo da Pfizer a indicação é que ela seja tomada de três semanas a três meses. O máximo três meses. Eu não estou aqui para falar de política. Eu não sou PT, eu não sou Bolsonaro. Eu sou brasileira e eu só queria que respeitassem a gente. Por que não escolheram três semanas ? Se tivessem escolhido três semanas, a Claudia já estava imunizada e não estaria passando por tudo isso. Ela teria tomado o Ocrevus e não estaria correndo risco de até morrer", comenta no vídeo.