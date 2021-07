Thalita Zampirolli - Divulgação

Publicado 15/07/2021 15:17

Thalita Zampirolli está no Brasil visitando família e amigos. A atriz e influenciadora digital trans, que mora nos EUA, também aproveitou o tempo vago para praticar voo de parapente e, com a possível confirmação do Carnaval 2022, já pensa na sua volta à Sapucaí.

"Aproveitei minha passagem pelo Brasil para conversar sobre uma possível volta ao Carnaval 2022 do Rio de Janeiro. Mas tudo depende do cenário de avanço da vacinação. Quanto ao vôo, o Rio de Janeiro é lindo e poder apreciar ele de cima se torna mais lindo ainda. Me senti um pássaro em o voo lindo e seguro, uma experiência incrível", diz a loura.