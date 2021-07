João Doria - Francisco Cepeda/Parceiro/Agência O Dia

João Doria Francisco Cepeda/Parceiro/Agência O Dia

F FABIA OLIVEIRA

Publicado 15/07/2021 16:44 | Atualizado 15/07/2021 16:58

O governador de São Paulo testou positivo para a Covid-19. João Doria anunciou o resultado do diagnóstico na tarde desta quinta-feira (15) nas redes sociais. "Hoje, por prevenção, fiz mais um teste de Covid e o resultado, infelizmente, foi positivo. Por orientação médica, cancelei imediatamente toda a agenda e vou trabalhar de casa, cumprindo os meus compromissos como governador, mas de forma virtual", escreveu.

Em agosto de 2020, Doria havia testado positivo, mas foi assintomático para a doença, assim como a primeira-dama, Bia Doria. O governador , que le tomou a primeira dose da vacina CoronaVac em maio deste ano e a segunda dose em junho, disse ainda que se sente bem e disposto, e atribuiu o quadro leve da doença à imunização com CoronaVac, que reduz as chances de agravamento da infecção.



"Continuarei sendo acompanhado pelos médicos, com a certeza de que a vacina está me protegendo, assim como protege milhões de brasileiros", escreveu nas redes sociais.

