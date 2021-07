O beijo entre os personagens Catatau (Bernardo de Assis) e Renatinha (Juliana Alves) - Reprodução

Publicado 14/07/2021 22:00 | Atualizado 14/07/2021 22:04

Bernardo Assis não aguentou a boa repercussão sobre o beijo entre os personagens Catatau (Bernardo de Assis) e Renatinha (Juliana Alves) em 'Salve-se Quem Puder' e resolveu fazer uma live para conversar sobre a quebra de tabu nesta quarta-feira (14). O ator, de 26 anos, é um homem transexual, assim como o seu personagem na trama de Daniel Ortiz, e protagonizou o primeiro beijo de um homem trans com uma mulher cisgênero (uma pessoa -homem ou mulher- que se identifica com os aspectos do gênero atribuído ao nascer) na TV aberta. "Foi incrível. Estou muito feliz. Não foi só um beijo romântico na trama, foi um ato de resistência. Estou em êxtase".

"É daqui pra frente e só mais um passo. A gente sabe que o homem trans é muito invisibilizado e esse beijo vai mudar a história. A minha e a de outros atores trans. Eu espero que outros atores trans, homens e mulheres, também tenham daqui por diante mais chances de mostrar o seu trabalho, a sua arte", reivindicou Bernardo.