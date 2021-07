Boninho - Reprodução

BoninhoReprodução

Publicado 14/07/2021 17:02

Diretor do 'Big Brother Brasil', Boninho anunciou nesta quarta-feira (14) que o período das inscrições para os futuros participantes já está acabando e o chamado para as últimas vagas agitou os famosos. A coluna ficou animada ao ver as celebridades pedindo como Sidney Magal, Eri Johnson, Jojo Todyinho, Jully Molinna, Ivi Pizzot, Brunna Gonçalves, entre outros, pedindo 'uma chance'. Marcelo Serrado e Camilla de Lucas, por exemplos, marcaram amigos e, praticamente, os indicaram para entrar no reality da Globo.

De acordo com o comunicado, as vagas são para pessoas da região Sudest. As inscrições para as seletivas de outras regiões do Brasil já foram encerradas.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boninho (@jbboninho)