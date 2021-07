Luciano Szafir - reprodução instagram

Luciano Szafir reprodução instagram

Publicado 14/07/2021 12:18

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ator Luciano Szafir conseguindo se alimentar, com a ajuda de sua mulher Luhanna Melloni, após alguns dias sem conseguir fazer refeições normalmente. "Primeira vez que está comendo, pela primeira vez em uma semana, né amor?", disse Luhanna nas imagens, enquanto dava sopa a Szafir.

O último boletim médico divulgado pela assessoria do artista diz que ele vem apresentando melhora progressiva, porém ainda necessita de cuidados intensivos. "O ator e apresentador Luciano Szafir encontra-se lúcido e segue apresentando melhora clínica progressiva, mas ainda demanda cuidados de terapia intensiva no hospital Copa Star. No momento, sem previsão de alta. Luciano agradece as inúmeras manifestações de carinho e as vibrações positivas para sua recuperação", informa o comunidade.

Szafir já está curado da Covid-19, mas ainda segue em tratamento por conta das complicações causadas pela doença. No último sábado, ele retirado da ventilação mecânica. Já no domingo gravou um vídeo para tranquilizar a todos e afirmou que está bem.

Aos 52 anos de idade, Szafir está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, desde a última sexta-feira (9), após uma transferência do Hospital Samaritano, na Barra, onde ele foi internado no dia 22 de junho, depois de contrair, pela segunda vez, a Covid-19. Na quarta-feira (7), o ator precisou passar por uma cirurgia abdominal por causa de complicações causadas pela doença. Ele teve uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino e os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo).

