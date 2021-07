Carol Peixinho - Reprodução

Carol PeixinhoReprodução

Publicado 14/07/2021 06:54 | Atualizado 14/07/2021 06:55

Na noite de terça-feira (13), Carol Peixinho foi eliminada do 'No Limite'. No Bate-Papo com Ana Clara, a e-participante falou sobre a prova da comida: "A barata foi a pior. Você tinha que colocar ela viva na boca e ela andava um pouco na boca, no comecinho. Minha técnica foi comer o mais rápido possível. Só não consegui com o olho de cabra, porque ele era realmente muito rígido".

Ela ficou emocionada ao rever os votos: "Não tem como não se emocionar. Eu me joguei de cabeça, de corpo, de peito. Intensa. Foi lindo e uma escola para mim. É só felicidade poder ver tudo o que eu aprendi ali".