Sarah Andrade de Lucas Viana assumem relacionamento - fotos Reprodução/Instagram

Publicado 14/07/2021 05:00 | Atualizado 14/07/2021 07:49

Sarah Andrade saiu do 'BBB 21' focada na carreira e em resolver sua vida profissional. Mas a consultora de marketing acabou sendo fisgada pelo modelo Lucas Viana, campeão da edição 2019 do reality 'A Fazenda', da Record TV. Visivelmente apaixonada, Sarah não faz mais questão de esconder o romance com o bonitão. Atualmente, os pombinhos estão curtindo dias de férias juntinhas em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Procurada pela coluna, a ex-BBB garante que ainda não é namoro, apesar de a relação cada vez mais caminhar para algo mais sério.

"Estamos nos conhecendo. Curtindo essa fase da descoberta, da paquera. Começamos a conversar pelas redes sociais, temos amigos em comum e foi fluindo. Não esperava. Saí (do BBB) totalmente focada no meu lado profissional e ainda estou. Mas essas coisas a gente não espera mesmo, elas acontecem. Somos intensos. Sobre mim, deu pra perceber, né? Então estamos curtindo o momento e não tem por que esconder isso", diz Sarah à coluna.



Quando questionada se desistiu mesmo de investir na carreira como influenciadora digital, ela afirma que, na verdade, pretende juntar sua paixão pelo marketing com o seu trabalho nas redes sociais. "Eu não desisti de ser influenciadora. Na verdade, com a quantidade de seguidores que eu tenho hoje, eu sou uma e vou continuar sendo. Assumi minha vontade de oferecer conteúdo de marketing nas minhas redes, porque é o que eu mais me sinto preparada e a vontade pra falar", confessa.