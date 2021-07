Larissa Manoela - Reprodução Instagram

A Globo voltou com tudo com a produção da novela 'Além da Ilusão', protagonizada pela atriz Larissa Manoela. Após a trama ser colocada na geladeira por conta da pandemia, a produção de elenco já retomou os trabalhos e começou a fazer testes on-line com novos atores cotados. 'Além da Ilusão', novela em que Larissa Manoela fará sua estreia como atriz da emissora dos Marinho, havia sido colocada na gaveta temporariamente por conta da paralisação do setor de dramaturgia da casa por causa da pandemia de Covid-19.

Na história escrita por Alessandra Poggi será ambientada nos anos 1940, o mocinho da trama, Rafael Vitti, irá interpretar um mágico que faz shows na rua e, assim, conhece a personagem de Larissa Manoela, com quem começa um romance. A jovem, no entanto, vai morrer. Anos depois, ele vai se deparar com a irmã dela, vivida pela protagonista, e ficará apaixonado.