Fábia Oliveira

'Que tudo isso encoraje mais mulheres a denunciar a violência doméstica', diz Pamella Holanda

Ex-mulher de Dj Ivis usa as redes sociais para a agradecer o apoio e suporte que recebeu após tornar públicas as agressões que sofria do companheiro

Publicado 13/07/2021 21:39 | Atualizado há 7 horas