Sarah Andrade e Lucas VianaReprodução

Publicado 13/07/2021 21:52 | Atualizado 13/07/2021 21:59

Se alguém ainda duvidava que Lucas Viana está mesmo envolvido com Sarah Andrade, o campeão de 'A Fazenda 11' tratou de provar que anda com os quatros pneus arriados pela influenciadora. Ele compartilhou na noite desta terça-feira (13) um vídeo trocando beijos com a ex-BBB durante uma dancinha bem no estilo arrocha, mas arrocha bem. "Quando ela quer gravar dancinha, mas você é ruim de gingado.. Vou te contar viu @sarahandrade, olha o que você me faz passar", brincou ele ao postar a publicação em suas redes sociais.

Sarah foi logo deixar um comentário no post do amado: "O amor tá aí... já o gingado mandou lembranças". E quem também comentou o vídeo foi o sertanejo Rodolffo, companheiro da moça no 'BBB 21'. "Eu shippo!", escreveu o cantor do sucesso 'Batom de Cereja', com a sua dupla Israel, sobre o romance assumidíssimo.

