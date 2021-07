Claudia Rodrigues - Reprodução

Publicado 13/07/2021 18:13 | Atualizado 13/07/2021 18:27

Claudia Rodrigues segue internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo depois de ter passado mal na última semana após mais uma crise causada pela esclerose múltipla, mas agora a atriz está enfrentando um novo problema. A sua filha Iza Hieatt, de 18 anos, testou positivo para a Covid-19 e de acordo com a assessora de Claudia, as duas precisam de orações. "Claudia está fazendo uma bateria de exames para descobrir o que realmente está acontecendo, já que ainda apresenta alguns sintomas. E como se não bastasse isso, a filha da Claudinha, infelizmente, está com a Covid-19.

Adriana Bonato fez um vídeo e não deu mais detalhes sobre o estado de saúde da Iza. Só informou que Claudia segue em observação na Unidade de Terapia Intensiva do Einstein para tentar descobrir a causa das dormências no corpo, febre e confusão mental. Ela lamentou o momento difícil da família. "Gente eu vim aqui para pedir para vocês dessa vez me incluírem nas orações, todos que me conhecem sabe o quanto estou disposta a fazer de tudo pelo bem estar da Claudinha, e da Iza mas está muito difícil pra mim. Já são 8 anos de luta e de vitórias, graças a Deus, mas está pesado e vim pedir a energia de vocês para que eu consiga enfrentar mais essa barra.

Claudia foi para o hospital na última sexta-feira (9) e, na ocasião, foi informado que a atriz não tomou seus remédios regulares para tratamento da esclerose em junho para poder tomar a vacina contra a Covid-19 e, por conta da segunda dose em agosto, só poderia continuar com o medicamento em dezembro.