Publicado 13/07/2021 16:28 | Atualizado 13/07/2021 16:55

Juliana Paes entrou em mais uma polêmica e voltou a ser chamada de 'bolsominion’ pelos internautas. Tuco começou depois que a atriz resolveu comentar uma postagem da economista Renata Barreto sobre os protestos em Cuba em favor da democracia e abaixo ao comunismo como pediram os manifestantes. Ela acabou mandado uma indireta para quem supostamente defende o governo cubano: “Mas hoje está um silêncio naquele Twitter… (ou tô delirando?) #cubalibre”.



Não demorou muita para que Juliana recebesse várias críticas e foi apontada como defensora do governo de Jair Bolsonaro. "Juliana Paes vai ser a Regina Duarte futuramente, largar uma carreira consolidada pra ser secretaria num governo de um próximo Bolsonaro da vida e depois cair no anonimato", escreveu uma internauta. "Juliana Paes tá preocupada agora com a democracia em Cuba,porque a democracia no Brasil ela já ajudou a destruir", comentou outro.

No mês passado, ao sair em defesa da médica Nise Yamaguchi, que participou da CPI da Covid-19, Juliana Paes foi duramente criticada e mesmo negando ser apoiadora do atual governo, ela foi chamada de bolsonarista e acabou sendo alvo de uma confusão com Samantha Schümtz e que envolveu outros artistas provocando um racha na classe.

