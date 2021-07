Juliette e Antonia Fontenelle - Reprodução/Montagem

Juliette e Antonia FontenelleReprodução/Montagem

Publicado 13/07/2021 06:57 | Atualizado 13/07/2021 07:04

Após ser acusada de xenofobia por Juliette Freire , Antônia Fontenelle usou seu canal no Youtube para rebater a campeã do 'Big Brother Brasil 21': "Não vou te pedir desculpas, sua irresponsável. O que esperar de uma pessoa que sai do BBB e acha que é a melhor amiga de Larissa de Honorio Gurgel, vulgo Anitta? Você é uma deslumbrada, menina! Tome muito cuidado. Você me respeita! Quando você vem com o fubá, o meu cuscuz já tá pronto há muito tempo", diz a influencer.