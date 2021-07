Juliette e Antonia Fontenelle - Reprodução/Montagem

Publicado 12/07/2021 19:42

Juiette Freire resolveu não ficar calada após um comentário de Antonia Fontenelle. A campeã do 'BBB 21' engrossou a lista de pessoas que não gostaram do comentário feito pela apresentadora nesta segunda-feira(12), ao criticar o caso de agressão envolvendo o DJ Ivis e a mulher. Fontenelle foi acusada de xenofobia nas redes sociais ao publicar: "Esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que pode tudo. Amanhã vou contactar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso”, disse ela em suas redes sociais.

“Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe 'ser Paraíba' e 'fazer paraibada' Existe ser PARAIBANA/O, o que sou com muito orgulho. Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar nenhum”, escreveu a advogada.

