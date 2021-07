Juliette Freire - Divulgação

Publicado 08/07/2021

Juliette Freire ganhou um programa para chamar de seu. Ainda não foi na Globo, mas a campeã do BBB 21 vai comandar a nova temporada do TVZ do Multishow, a partir de 13 de setembro. "Imagina a responsabilidade de pegar um programa depois de você. Mas com certeza vou fazer com muito amor. É meu primeiro programa como apresentadora. Eu tô com muito frio na barriga. Primeiro, porque é tudo novo. Segundo, por ser um programa de música, coisa que eu amo muito. Vou ver muito clipe legal, gente legal, música boa, coisas felizes. É isso que eu gosto. Acho que estou no lugar certo. Estou muito animada", disse Juliette.

A atração especial terá um mês de duração com edições ao vivo duas vezes por semana. A temporada atual, apresentada por Ferrugem, se encerra em 9 de setembro