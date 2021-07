Thyane Dantas e Wesley Safadão - Reprodução

Publicado 08/07/2021 18:25 | Atualizado 08/07/2021 19:51

Thyane Dantas foi acompanhar Wesley Safadão a um posto de vacinação, em Fortaleza, e mesmo não fazendo parte do grupo de pessoas com 32 anos e agendada, ela saiu imunizada com uma única dose da vacina Janssen contra a Covid-19. A influenciadora acabou sendo uma das beneficiadas do local com a 'xepa' da vacina, segundo a assessoria de Thyane, que enviou uma explicação depois que vários internautas comentaram sobre o assunto nas redes sociais. Thyane tem 30 anos.

"Ela foi acompanhar o Wesley na vacinação e existe uma coisa que todos têm acesso, não foi benefício dela, que é a dose de sangria. Cada dose dá em média 5 aplicações, e se não forem aplicadas na hora são descartadas. Por esse motivo, os profissionais estão autorizados a aplicar em quem estiver no local, mesmo que não esteja no dia certo para vacinação, para que não haja descarte do material.



Só que de acordo com o G1, a 'dose de sangria', conhecida popularmente como 'xepa' ainda não está em funcionamento em Fortaleza. Um projeto sobre o tema foi aprovado na Câmara Municipal, mas ainda não foi sancionado pelo prefeito Sarto Nogueira (PDT), portanto, ainda não pode ser colocado em prática. A Secretaria Municipal da Saúde cearense informou, em nota, que "instaurou processo administrativo para averiguar a aplicação da vacina contra a Covid-19 em Thyane Dantas".