Léo Stronda - Divulgação

Léo StrondaDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 13:54 | Atualizado 08/07/2021 14:14

Léo Stronda foi primeiro do mundo a fazer um clipe com apoio de um laboratório farmacêutico internacional. Landerlan é a maior produtora de esteroides anabolizantes legalizados do mundo. O cantor se reuniu com grandes nomes como Bruno Moraes e Alfy Poly, fisiculturistas renomados mundialmente e produziu o videoclipe da faixa 'Landergold'.



A produção audiovisual foi gravada em duas locações no Rio de Janeiro. A primeira foi em uma academia de luta do Pelegrino, atleta de MMA profissional e a segunda foi no Centro de Treinamento Particular (CT Pump House), na Região dos Lagos - RJ. O espaço é propriedade do atleta Bruno Moraes.



Publicidade

Léo conta que o projeto é uma homenagem a todos os marombeiros, além de também ser uma forma de motivar ao máximo seus fiéis seguidores. O projeto conta com a direção compartilhada do próprio Léo Stronda e com o diretor Lucas Allegretto, que já fez outros clipes do rapper. O vídeo e a música estarão disponíveis amanhã, em todas as plataformas digitais.