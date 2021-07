Luciano Szafir - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 10:18 | Atualizado 08/07/2021 13:56

Ninguém entendeu bem por que o ator Luciano Szafir precisou passar por uma cirurgia abdominal nesta quarta-feira (7), durante sua internação no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para tratar complicações causadas pela Covid-19. Mas a coluna explica o que aconteceu: ele teve uma diverticulite (uma inflamação na parede interna do intestino) que perfurou o intestino e os médicos também identificaram um tromboembolismo pulmonar (doença em que uma ou mais artérias pulmonares ficam bloqueadas por um coágulo sanguíneo).

O quadro de saúde de Szafir já não era dos melhores, mas agora a situação dele é considerada grave, apesar de no momento o ator já não transmitir mais o novo coronavírus. No entanto, todas essas complicações que acabaram resultando na cirurgia foram em decorrência da Covid-19. Atualmente ele segue internado no CTI vip da unidade e, até ontem, estava intubado.

Luciano Szafir segue internado desde o dia 22 de junho. Esta é a segunda vez que ele testa positivo para a Covid-19. A primeira vez foi no ano passado. O ator ainda não se vacinou, pois a campanha de vacinação não havia chegado em sua faixa etária até o momento em que apresentou os primeiros sintomas.